Врио главы НАО пояснил отказ от референдума недопустимостью спешки при слиянии регионов

ТАСС, 2 июня. Врио главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный назвал главной причиной отказа от проведения референдума по объединению Архангельской области с НАО 13 сентября 2020 года недопустимость принимать такое решение в спешке.

"На сессию депутатов вопрос не выносится, референдума 13 сентября не будет. Мы провели большую работу с представителями рабочей группы. Общая позиция - спешка в таком серьезном вопросе недопустима. Полностью ее разделяю. Все разговоры о референдуме сегодня преждевременны", - написал Бездудный во вторник на своей официальной странице "ВКонтакте".

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подписали в Нарьян-Маре меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". Планировалось вынести этот вопрос на референдум, но 28 мая руководители рабочих групп в Архангельской области и Ненецком автономном округе заявили, что проведение референдума в 2020 году не планируется.

Ранее врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский также заявил, что жители Архангельской области и НАО пока не готовы к референдуму по объединению регионов и нацелены на обсуждение экономических перспектив двух территорий.