В Гидрометцентре сообщили, что жителей Петербурга ожидает теплый июнь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Основной фон дневной температуры воздуха в Санкт-Петербурге в течение июня будет находиться в пределах 16-21 градуса. Об этом ТАСС сообщил во вторник главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

"Предстоящий июнь в нашем регионе, получается, что он все-таки ближе к норме. Температура воздуха практически в течение месяца ровно распределяется. <…> Дневная температура - 16-21 градус, это основной фон дневной температуры в течение месяца. Отдельные периоды будут более теплыми - 22-27 градусов. <…> Осадков тоже близкое к норме количество - от 80 до 120%. В основном это кратковременные дожди", - сказал Колесов, добавив, что аномальной жары не предвидится.

Теплой будет погода и в предстоящий уик-энд, когда днем воздух будет прогреваться до 22-23 градусов, отметил синоптик.

Подводя итоги мая, эксперт рассказал, что погоду в последний месяц весны часто определяли холодные воздушные массы и северные ветры, при этом только один из дней - 21 мая - не был солнечным. "Этот май "ниже" нормы на 0,9 градуса", - сказал Колесов, добавив, что такая отрицательная аномалия была редким явлением в последние 20 лет. Вместе с тем, в ряду метеонаблюдений с конца XIX века май 2020 года оказался на 64-м месте среди самых холодных, то есть примерно в середине списка.