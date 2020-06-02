Под Тамбовом увековечат имена около 1000 погибших или пропавших без вести в годы войны

ТАСС, 2 июня. Мемориальные комплексы, на которых увековечат имена почти 1000 солдат и офицеров, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, планируется возвести в 2020 году в селах Кочетовка и Хмелевое в Тамбовской области. Об этом во вторник сообщается на сайте Тамбовской областной думы.

"В этом году в Мичуринском районе планируют возвести два мемориальных комплекса в селах Кочетовка и Хмелевое, на которых будут увековечены имена земляков, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. <…> По предварительным данным, в Хмелевом будут увековечены фамилии 600 человек, а в Кочетовке - 370. Списки еще уточняются. Проекты комплексов выполнены по заказу регионального отделения Российского военно-исторического общества", - говорится в сообщении.

В Хмелевом уже завершена расчистка участка, в ближайшие дни рабочие приступят к бетонированию фундамента комплекса. Через неделю строительство мемориала начнется в Кочетовке. На мемориалах реготделение РВИО установит макеты орденов, чугунные звезды для огня памяти и металлические цифры "1941-1945". Открытие мемориалов запланировано на сентябрь.

В 2019 году в Мичуринском районе были возведены два мемориала в селах Устье и Заворонежское. В Устье Российское военно-историческое общество установило памятник советскому солдату, а в Заворонежском - скульптуру "Защитнику Отечества".