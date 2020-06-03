Вертолетчики отрабатывают групповую слетанность перед парадами Победы на Юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июня. /ТАСС/. Экипажи армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) приступили к отработке групповой слетанности перед парадами Победы, которые пройдут 24 июня. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

"Вблизи аэродромов постоянного базирования в Краснодарском и Ставропольском краях экипажи выполняют учебно-тренировочные полеты, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между самолетами в 20 и 40 м соответственно. В воздушной части парада примут участие наиболее опытные экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-35, Ми-28, Ми-8 и Ка-52", - говорится в сообщении.

24 июня на юге России военные парады пройдут в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В парадах примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.