Ученые оценят рентабельность разработки новых нефтяных месторождений в Сибири и Якутии

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) в 2020 году оценят экономическую эффективность разработки новых нефтегазовых месторождений в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия), учитывая их удаленность и необходимость строительства трубопроводов и портов. Максимальный уровень добычи нефти здесь может составить 63-64 млн тонн в год к 2023 году, сообщила ТАСС Ирина Филимонова, доктор экономических наук, заведующая лабораторией "Центр экономики недропользования нефти и газа" ИНГГ СО РАН.

По данным специалистов института, в 2019 году добыча на трех базовых месторождениях указанных регионов составила 31,2 млн тонн в год, уменьшившись на 2,3 млн тонн по сравнению с 2018 годом. В частности, на Ванкорском месторождении в Красноярском крае она составила 14,1 млн тонн в 2019 году, на Верхнечонском месторождении в Иркутской области - 7,8 млн тонн, на Талаканском месторождении в Республике Саха (Якутия) - 9,3 млн тонн.

"На базе геолого-экономического моделирования авторы проекта к концу 2020 года оценят экономическую эффективность вовлечения в хозяйственный оборот новых участков недр, формирование новой трубопроводной и портовой инфраструктуры в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия). По расчетам, на открытых восточносибирских и якутских месторождениях максимальный уровень добычи нефти может составить 63-64 млн тонн к 2023 году", - сказала Филимонова.

Этот уровень добычи удастся удержать в течение нескольких лет при активных геологоразведочных работах для поиска новых месторождений, уточнила Филимонова. Исследования проводится при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

Ученые сосредоточатся на регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, поскольку те обладают значительными запасами нефти и газа при самом низком по стране уровне газификации и обеспеченности транспортной инфраструктурой. Также исследователи учтут соседство регионов с государствами с высокими потребностями в энергоресурсах и большой плотностью населения - странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и, прежде всего, Китаем.