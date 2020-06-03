На благоустройство Ардонского района в Северной Осетии направят более 13 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июня. /ТАСС/. Бюджет благоустройства Ардонского района Северной Осетии по нацпроекту "Жилье и городская среда" превышает 13 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Ардонском районе проходят работы по благоустройству. На эти цели направлено более 13 млн рублей", - говорится в сообщении.

В городе Ардон продолжается благоустройство центральной аллеи. В течение двух лет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" проходили работы по изменению внешнего вида аллеи по улице Пролетарская, в этом году начались работы на улице Советов.

После завершения благоустройства Центральная аллея Ардона будет выглядеть единообразно. Сейчас на участке в 450 метров идет замена тротуарного покрытия, затем будет обновлено ограждение, установлены малые архитектурные формы, проведены работы по озеленению и освещению территории. Бюджет благоустройства составит 8 млн рублей. В следующем году работы на улице Советов будут продолжены. Параллельно идут работы и во дворах. В 2020 году благоустраивают три дворовых территории по улицам Гагарина и Пролетарской.

"Федеральный проект позволил районам выстроить стратегический план благоустройства, разбить его на этапы и постепенно претворять в жизнь. Ардон - хороший пример рационального планирования, мы видим, как за эти года преобразился центр города, стал местом концентрации досуга жителей", - цитирует пресс-служба министра ЖКХ, топлива и энергетики республики Майрана Тамаева.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". Основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ.