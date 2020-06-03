В Мурманской области в обход разрушенного моста наладили альтернативную доставку грузов

МУРМАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области и ОАО "Российские железные дороги" организовали альтернативную доставку топлива, продовольствия и других товаров после обрушения моста под Мурманском из-за паводка. Система отлажена, необходимый запас есть, сказал в среду журналистам губернатор области Андрей Чибис.

"Что касается запасов и поставки грузов для жизнеобеспечения Мурманска, других населенных пунктов, то вся система отлажена. У нас есть весь необходимый запас топлива для обеспечения населения горячей водой. Есть необходимый запас продовольствия <...>. Более того, уже организована вся необходимая доставка, альтернативная, через другие станции, всех товаров. Поэтому здесь никаких рисков быть не должно", - сказал Чибис по итогам поездки к обрушенному мосту вместе с главой ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым.

По словам губернатора, поставлена отдельная задача по обеспечению полноценной отгрузки продукции мурманских промышленных предприятий. "Знаю, что компания РЖД предпринимает все необходимое, чтобы перенаправить грузы через другую инфраструктуру, чтобы эта форс-мажорная ситуация минимально повлияла на работу промышленных предприятий. Безусловно, эту проблему [с обрушенным мостом] преодолеем, все будет сделано в плановые сроки", - подытожил руководитель региона.

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском обрушился днем в понедельник во время ремонтных работ, поскольку из-за паводка была смещена и деформирована одна из его опор. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано. В Кольском районе введен режим ЧС. Компания РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел. Пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. В обратном направлении также организована доставка.

К восстановлению железнодорожного сообщения подключили железнодорожные войска Министерства обороны России. Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году.