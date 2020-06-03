Власти Ставрополья направили порядка 4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направили из регионального бюджета 4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. На эти деньги были проведены дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам, дооснащены медицинские учреждения и закуплены дополнительные средства защиты, сообщил в среду губернатор края Владимир Владимиров.

"4 млрд рублей, помимо федеральной поддержки, мы направили на борьбу с пандемией - выплаты [медикам и социальным работникам], закупка лекарственных средств, оборудования, материалов, оборудование [инфекционных] коек", - сказал он в ходе онлайн-совещания секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака с главами субъектов - секретарями региональных отделений партии.

По словам Владимирова, прямые потери бюджета региона, в том числе из-за снижения налоговых поступлений, составят порядка 11 млрд рублей. Дополнительные средства на поддержку бизнеса составляют порядка 5 млрд рублей. Губернатор отметил, что региону придется прибегнуть к получению бюджетных либо коммерческих займов.

"Упали свои налоги, соответственно, планка доли кредита в зависимости от собственных доходов упала. Мы всегда могли рассчитывать где-то около 9,5 млрд рублей. Сейчас мы опустились на планку около 7 млрд рублей. То есть необходимо на 2020 год <…> зависимость собственных доходов от доли займов исключить, чтобы мы могли погасить свои дефициты", - пояснил глава региона.

Также он предложил убрать ограничение по доле коммерческих займов в общем кредитном портфеле региона. "Сегодня на самом деле у нас нормальный кредитный портфель, мы имеем в нем где-то 20% коммерческих кредитов <…> Если сегодня мы не сможем рассчитывать на бюджетные кредиты, мы все равно пойдем в банки, в части этого тоже необходимо будет изменить - отвязать наши займы от зависимости по количеству коммерческих кредитов в общем кредитном портфеле", - отметил Владимиров.

В конце мая в Ставропольском крае были внесены корректировки в региональный бюджет, в результате объем доходов на 2020 год составит 122 млрд 482 млн рублей, расходов - 131 млрд 908 млн рублей. Дефицит увеличился на 4,8 млрд рублей, объем госдолга вырос на 4 млрд 813 млн, до 36 млрд 355 млн рублей.