Работники постпредства Ингушетии будут отчислять часть зарплаты в фонд развития республики

МАГАС, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники постоянного представительства Ингушетии при президенте РФ приняли решение об отчислении части своей ежемесячной заработной платы в Национальный фонд развития республики, созданный главой региона Махмудом-Али Калиматовым. Об этом пресс-служба постпредства сообщила в официальном аккаунте в Instagram.

Ранее первый вице-премьер региона Михаил Илезов сообщал ТАСС, что часть своей ежемесячной зарплаты в фонд перечисляет глава республики. Он также пополняется за счет средств, перечисляемых меценатами и бизнесменами. Фонд призван оказывать материальную помощь нуждающимся жителям Ингушетии.

"В постпредстве на совещании постоянный представитель республики Алаудин Боков сообщил о своем решении присоединиться к инициативе главы, а также предложил всем сотрудникам ежемесячно перечислять 2% от своей заработной платы в этот фонд. Коллектив полностью поддержал инициативу руководителя представительства, а также сотрудники выразили желание увеличить ежемесячные отчисления с их зарплаты", - говорится в сообщении.

Как сообщается, первые отчисления в фонд от коллектива постоянного представительства начнутся уже в июне.

"Мы являемся государственным учреждением, основной задачей которого является улучшение жизни и благополучия наших соотечественников. Вся наша работа направлена на заботу об Ингушетии. Такая инициатива послужит примером для представительств в других регионах", - передает пресс-служба слова Бокова.

В конце мая на средства фонда была проведена масштабная благотворительная акция, приуроченная к священному для мусульман месяцу поста Рамадан, а также для поддержки жителей в период пандемии. В рамках акции более 4,6 тыс. малоимущих семей республики получили по 5 кг свежего мяса.