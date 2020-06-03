Капитальный ремонт в 2020 году проведут в более 600 многоквартирных домах Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт пройдет в более 600 многоквартирных домах Ставропольского края в 2020 году, в большинстве зданий работы уже начались. Об этом журналистам сообщили в среду в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

"В этом году в крае планируется охватить капитальным ремонтом 621 многоквартирный дом. Из них 603 дома предстоит привести в порядок региональному фонду капитального ремонта. Капремонт 18 домов жители организуют самостоятельно. <…> На большинство домов в зоне ответственности НО СК "Фонд капитального ремонта" уже вышли подрядные организации", - говорится в сообщении.

Работы начались в 401 многоквартирном доме, в 113 домах к ремонту приступят в ближайшее время. В 2020 году по плану работ в более чем 440 домах будут заменены лифты, в 228 обновят крыши, в 227 зданиях утеплят и отремонтируют фасады. Также в разных домах планируется провести ремонт подвалов, фундаментов, установить новые приборы учета, отремонтировать инженерные сети.

С 2015 года на Ставрополье был проведен ремонт в 1,5 тыс. многоквартирных домов. В краевую программу капитального ремонта ранее были включены более 9 тыс. многоквартирных домов площадью 27,5 млн кв. метров.