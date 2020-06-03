Парки Никитского ботанического сада в Крыму откроются для посетителей с 5 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Старейший на Крымском полуострове Никитский ботанический сад откроет свои парки для посетителей с 5 июня, после временного закрытия в конце марта из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы сада.

В республике с 17 марта введен режим повышенной готовности. Были закрыты для посещения в том числе и парки. С 1 июня разрешены занятия спортом и прогулки на открытом воздухе для всех. Людям старше 65 лет рекомендовано воздержаться от активных прогулок и помнить о существующих рисках. С 15 июня, как сообщал глава региона Сергей Аксенов, власти Крыма начнут очередной этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса. До этого дня останутся закрытыми спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, крытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры.

"5 июня Никитский ботанический сад открывает свои парки Арборетум, "Монтедор" и "Приморский" для посетителей <…>. Посетители сада смогут во всей красе увидеть цветение коллекционных роз, кувшинок, клеродендронов, эремурусов, колеусов, других цветов и деревьев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посещение парков возможно лишь при условии неукоснительного соблюдения всех защитных мер. Все гости обязаны соблюдать масочный режим, при входе им будет измерена температура. Они также смогут обработать руки антисептиками, а при прогулке рекомендуется соблюдать дистанцию полтора метра друг от друга.

Никитский ботсад располагает достаточным запасом необходимых средств индивидуальной защиты, перед входами в парки нанесена разметка для соблюдения посетителями социального дистанцирования. Экскурсионная деятельность из-за сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции прекращена до особого распоряжения. По той же причине остаются закрытыми для посещения научный музей сада, выставка "Зеленый лабиринт", заповедник "Мыс Мартьян".

О Никитском саде

Никитский ботанический сад был основан в 1812 году, и с первых дней существования способствовал ускоренному развитию сельскохозяйственного производства юга России на основе интродукции, акклиматизации, селекции и широкого распространения плодовых, цветочных, декоративных, эфирномасличных, лекарственных и других полезных растений, изучения и активного использования местных растительных ресурсов.

В "копилке" сада - свыше 1 150 наград, в том числе 70 из них получены на международных выставках, включая дореволюционные (376 медалей разного достоинства, из которых 63 - зарубежные). С января 2016 года сад получил федеральный статус.