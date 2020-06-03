Свалку площадью почти 3 га рекультивируют в Карачаево-Черкесии по нацпроекту

ЧЕРКЕССК, 3 июня. /ТАСС/. Рекультивация свалки площадью около 3 га в городе Карачаевске Карачаево-Черкесской Республики позволит улучшить качество жизни 30 тыс. человек. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта "Экология", сообщила в среду ТАСС и.о. начальника управления охраны окружающей среды и водных ресурсов региона Валентина Ляшова.

"В начале мая в рамках федерального проекта "Чистая страна" на территории республики начата реализация мероприятия "Рекультивация свалки ТБО в городе Карачаевске". Реализация мероприятия позволит улучшить качество жизни 30 тыс. человек, находящихся в зоне действия объекта негативного воздействия, и восстановить 2,8 га земель", - рассказала Ляшова.

Она добавила, что завершение работ запланировано в конце текущего года, рекультивация пройдет в два этапа - технический и биологический. В настоящий момент ведутся работы на техническом этапе: завершена планировка территории, началась укладка дренажной системы. После чего начнется биологический этап работ, включающий в себя посев и уход за посевами, посадку кустарников. На проведение рекультивации будет направлено около 70 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 66,491 млн рублей, из республиканского бюджета - 3,499 млн рублей.

По словам Ляшовой, свалка твердых бытовых отходов расположена в северной части Карачаевска, площадь свалки составляет 2,8 га, она эксплуатировалась с 1996 года. Объем отходов - 210 тыс. т, это III-V класс опасности.

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019 по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". На исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить из федерального бюджета 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.