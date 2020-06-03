Более 30 спортивных объектов построят в Кабардино-Балкарии по нацпроекту в 2020 году

НАЛЬЧИК, 3 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) построят 33 спортивных объекта в 2020 году по нацпроекту "Демография". Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

"На сегодняшний день по линии региональной составляющей нацпроекта "Демография" заключены три дополнительных соглашения на строительство 33 объектов (5 ФОК, 28 плоскостных сооружений), закупку спортивного инвентаря и оборудования. Федеральное финансирование распределено по трем направлениям - мероприятия, реализуемые Министерством спорта, Министерством строительства и ЖКХ КБР и муниципальными образованиями республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию ФОК в Кашхатау, строительство 25 многофункциональных игровых площадок с зоной воркаута и детским спортивно-оздоровительным комплексом в трех городских округах и в районах, закупка искусственного покрытия для футбольного поля в Майском районе.

"Заключен госконтракт на приобретение спортивного оборудования для 44 организаций, осуществляющих подготовку в соответствии с федеральными стандартами по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Кроме того, Министерством спорта КБР запланирована закупка двух комплектов спортивно-технологического оборудования и инвентаря для создания малых спортивных площадок", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет проекта составит около 3,1 трлн рублей.