Танки Т-90, гаубицы "Мста-С" и комплекс "Тор-М2" покажут на параде Победы в Волгограде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Более 40 единиц военной техники, включая танки Т-90, самоходные гаубицы "Мста-С" и зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", продемонстрируют на параде Победы в Волгограде, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"По главной площади Волгограда в составе механизированных колон пройдут реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", "Хоста", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", "Стрела-10", противотанковый комплекс "Штурм-С", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ремонтно-эвакуационная машина "РЭМ-КЛ", "УАЗ Патриот", а также историческая техника - автомобили "Виллис", ГАЗ-69, ЗИС-5, мотоцикл М-72. Возглавит колонну по традиции легендарный танк Т-34", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего в параде в Волгограде будет задействовано 42 единицы военной и специальной техники. На предстоящей неделе в городе начнутся тренировки прохождения механизированной колонны. Военнослужащие отработают синхронность проезда, выдерживание дистанции и скорости движения техники.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

На Юге России военные парады пройдут городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.