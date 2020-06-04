Искусственный интеллект помогает регионам России бороться с коронавирусом

ТАСС, 4 июня. Российские университеты и научные центры активно начали поиск решений по диагностике и лечению коронавируса на основе искусственного интеллекта - Университет Иннополис в Татарстане разработал систему выявления заболевания на основе рентгеновских снимков, а ученые из Сибири пошли дальше, предложив совместить в одной программе данные с рентгена и тепловизоров. В российских научных центрах ТАСС рассказали, на каком этапе находятся разработка и внедрение ИИ-решений в регионах страны.

Диагностика по рентгену

Специалисты Университета Иннополис в марте сообщили, что научили нейросеть диагностировать коронавирус по рентгеновским снимкам с точностью до 80%. Для обучения искусственного интеллекта в набор данных включили 28 тыс. снимков легких здоровых людей и пациентов с разными видами пневмонии. Специалисты вуза адаптировали модель для новых задач и включили из открытых источников в набор данных алгоритма 94 рентгеновских изображения органов грудной полости людей, заразившихся коронавирусом, взятых из открытого датасета на сайте Github, который пополняется каждый день. Так нейронная сеть научилась определять общие признаки патологий, вызванных коронавирусом

"Алгоритм и врач-рентгенолог независимо проанализировали снимки пациентов с коронавирусом. Оказалось, что предсказание модели о наличии или отсутствии патологии совпадает с описанием врача в 80% случаев. Кроме этого, алгоритм не ошибся в 13% случаев, в которых врач не смог определить патологию. Ожидается, что в ближайшее время размеры датасетов рентгеновских изображений с коронавирусом существенно увеличатся. Это позволит значительно повысить точность алгоритмов", - сказали в университете.

По словам руководителя центра искусственного интеллекта Университета Иннополис Рамиля Кулеева, уровень точности нейросети пока не позволяет провести ее повсеместное клиническое внедрение, в то же время метод после доработки станет полезен в массовых исследованиях. "Массовый скрининг и анализ снимков органов грудной полости поможет выявлять заболевших, а также планировать лечение. Кроме того, сервис может быть развернут в облаке, что позволит подключить к нашей системе рентген-кабинеты труднодоступных и отдаленных поселений", - сказал Кулеев.

Ученые Института вычислительных технологий Сибирского отделения (СО) РАН также разработали автоматизированный способ диагностики коронавируса на основе рентгеновских снимков. Специалисты пошли дальше, они предложили совместить в одной программе термографический (данные, полученные с тепловизоров) и рентгенографический источники данных. Такая программа анализировала бы данные обоих источников и подсказывала врачу, на что нужно обратить внимание при диагностике сопутствующих коронавирусу заболеваний. Замдиректора Института вычислительных технологий СО РАН Андрей Юрченко пояснил, что термография с использованием интеллектуального анализа изображений является быстрым и точным методом.

"Тепловизоры в данном случае могут стать дополнительным инструментом для диагностики различных заболеваний, которые могут быть сопутствующими коронавирусу. Мы уже говорили, что с помощью тепловизионной техники в сочетании со стандартной методикой можно диагностировать хронические заболевания, которые могут осложнять течение болезни. Оперативно выявлять такие заболевания очень важно, поскольку на кону, по сути, стоит жизнь человека, в нашем случае это сможет делать даже не профильный для того или иного заболевания специалист. Когда нет времени на изучение всей совокупности сведений о больном, программа дает подсказку врачу о том, куда нужно обратить внимание, чтобы не допустить ошибку", - сказал он.

По словам Юрченко, такой способ позволяет добиться значительной экономии времени на диагностику и человеческих ресурсов, а также уменьшает вероятность ошибки. Сам способ не требует больших денежных затрат. В составе пакета предложений межведомственной рабочей группы по преодолению угрозы коронавируса при СО РАН данный проект был направлен премьер-министру Михаилу Мишустину.

Искусственный интеллект не заменит человека

Российские регионы в большинстве своем готовы к внедрению искусственного интеллекта для борьбы с коронавирусом - все зависит от потребностей, считают опрошенные ТАСС представители органов власти в субъектах. К примеру, в Калининградской области искусственный интеллект в медицине для борьбы с коронавирусной инфекцией может быть запущен в самые сжатые сроки, сообщил министр цифровых технологий и связи региона Вадим Рыскаль.

"В принципе мы готовы эти решения использовать и против коронавируса, потому что искусственный интеллект в этой области сейчас это в основном анализ грудной клетки", - сказал Рыскаль, отметив, что областной Минздрав является пионером и лидером внедрения искусственного интеллекта в местные медпрограммы. "Этот проект инициировал и курирует лично министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко", - сказал Рыскаль.

Собеседник уточнил, что около восьми месяцев назад в области начали внедрять в качестве пилотных проектов платформы Botkin.AI, Цельс и "Третье мнение", которые нацелены на анализ и обработку медицинских изображений с использованием технологий искусственного интеллекта. "Они в первой тройке тех решений, которые сейчас признаны и начинают пилотироваться в других регионах", - сказал калининградский министр.

Решения, по его словам, могут начать работать как часть региональной медицинской информационной системы, входящей в единую информационную систему здравоохранения страны. Они позволяют использовать возможности региональной радиологической информационной системы, центрального архива медицинских изображений, нормативной базы и могут быть доступны при оказании медицинской помощи внутри региона или за его пределами, в частности для телемедицины.

"Коронавирус сыграл достаточно интересную роль. Регион компактный - ресурсов работы с пациентами достаточно, ситуация пока не требует вовлечения пакетных обработок данных. При этом система может быть оперативно задействована, когда потребуется обработка больших массивов данных функциональной диагностики, - отметил собеседник. - Степень готовности технологических решений такова, что в течение двух-трех дней они могут начать работать в составе региональной медицинской информационной системы".

По мнению главного врача городской инфекционной больницы Севастополя Инги Матяж, искусственный интеллект может быть полезен в медучреждениях. Например, когда нужно обрабатывать большой объем однообразных данных. Но он не сможет полностью заменить человека. "Искусственный интеллект мог бы помочь в части работы лабораторного оборудования, автоматизации каких-то таких процессов, но полностью заместить работу медиков, людей он не сможет - иначе мы потерям ту душевность, сострадание, которое необходимо при лечении пациентов. Связь больного и медика - это не только процедуры и осмотры. В ситуации с коронавирусом особенно заметно, как пациентам нужны медсестры и младший медперсонал, эта особая взаимосвязь", - отметила она.

Робот вместо консьержа

В Пермском крае искусственный интеллект помогает максимально сократить контакты с потенциальными носителями инфекции. Местная компания "Промобот" в начале года установила в администрации губернатора и правительства края робота-консьержа, который консультирует посетителей и выдает им пропуска, с недавних пор он начал измерять всем сотрудникам и гостям температуру за пять секунд.