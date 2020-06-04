В Дагестане в ходе акции "Сад памяти" высадили около 180 тыс. деревьев

МАХАЧКАЛА, 4 июня. /ТАСС/. Работники Комитета по лесному хозяйству Дагестана вместе с жителями республики высадили почти 180 тыс. деревьев в ходе акции "Сад памяти", сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Комитета по лесному хозяйству региона.

"В рамках акции "Сад памяти", в том числе "Сад памяти дома", силами Комитета по лесному хозяйству Дагестана и жителей республики на территории Дагестана высажено 178 165 деревьев", - сказали в пресс-службе. Всего в посадке саженцев в ходе акции приняли участие 600 сотрудников Даглесхоза и более 10 тыс. жителей республики.

Дагестан как самый южный субъект России первым из регионов присоединился к акции. Так, 29 февраля в пригороде Махачкалы были высажены 500 саженцев деревьев породы вяз. Руководство лесного ведомства региона выражает благодарность всем неравнодушным жителям республики, общественным организациям, волонтерам, которые приняли активное участие в увековечении памяти своих земляков, участников Великой Отечественной войны.

Высадка деревьев в рамках акции "Сад памяти" в России продлится до 22 июня. Цель акции - посадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых по нацпроекту "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.