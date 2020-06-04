Энергетики восстановили нарушенное непогодой электроснабжение Северной Осетии и Ингушетии

ПЯТИГОРСК, 4 июня. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили нарушенное непогодой электроснабжение потребителей в Ингушетии и Северной Осетии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Россети Северный Кавказ", распространенном в четверг.

"К 9:30 <…> полностью возобновлено нарушенное стихией энергоснабжение потребителей Северной Осетии. Ранее, примерно к 7:00 восстановительные работы на пострадавших от непогоды энергообъектах завершены в Ингушетии. В ликвидации последствий стихии в двух указанных регионах участвовали 153 специалиста "Россети Северный Кавказ" в составе 45 бригад, привлекалось 45 единиц техники", - говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики продолжают устранять локальные отключения электроэнергии в Кабардино-Балкарии и Чечне, также пострадавших от непогоды. "По состоянию на 11:00 в Чеченской Республике остаются без света 47 тыс. человек. Энергетики с ночи не прекращают мероприятия, работы на объектах продолжатся до полного устранения последствий стихии", - уточняется в сообщении.

В среду резкое ухудшение погодных условий стало причиной массовых отключений электроэнергии в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане. В Чечне решением штаба АО "Чеченэнерго" был объявлен режим повышенной готовности.