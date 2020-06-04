Васильев: помощь и отношение населения улучшили ситуацию с коронавирусом в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 июня. /ТАСС/. Федеральная помощь и осознание жителями Дагестана опасности коронавируса привели к стабилизации ситуации в республике и росту числа выздоровлений. Об этом сказал глава Дагестана Владимир Васильев в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

"Поступили к нам группы врачей, заместители министра здравоохранения РФ меняют друг друга, постоянно у нас присутствуют. <...> Они показывали пример нашим главврачам захода в "красную зону". Когда совпал факт понимания большинством общества, что это опасно, плюс та работа, которая проводилась, она и привела к тому, что ситуация стала меняться кардинально. Мы видим эффективность, мы видим процент роста выздоровлений, освобождения коек, которые отведены для больных коронавирусом", - сказал Васильев.

Глава региона подчеркнул, что когда был всплеск госпитализаций, медики не успевали принимать всех. "Это наше амбулаторное звено, фельдшерские пункты и наша система медицины на местах не успевала доходить до каждого", - сказал руководитель субъекта, отметив, что нагрузка на здравоохранение была запредельная.

По его словам, люди не сразу восприняли всерьез степень опасности. "Когда люди увидели, что <...> люди начинают заболевать семьями - это стало восприниматься и накладываться на ту информацию, которая шла официально. И это уже убедило, что это опасно и нужно изолироваться, нужно использовать средства индивидуальной защиты", - пояснил руководитель субъекта.

На понимание жителями республики серьезности ситуации повлияли и работы по санитарной обработке общественных пространств. "Прибыли к нам силы МЧС РФ - это 200 специалистов и техника - около 50 единиц. <...> Сейчас, если не ошибаюсь, около 5 млн кв. м уже обработали", - сказал Васильев, отметив, что люди стали осознавать опасность коронавируса, когда увидели, как специалисты в противочумных костюмах перемещаются из одного района в другой и обрабатывают улицы.

Васильев подчеркнул, что в ближайшее время будет рассматриваются вопрос о том, что можно сделать "в плане ослабления режима самоизоляции".

По данным регионального оперштаба, на 4 июня в Дагестане зарегистрировано 5 463 подтвержденных случая заражения (плюс 122 человека за сутки), 4 497 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 287 человек с коронавирусом. В республике проведено 85 465 тестов, более 6,5 тыс. человек находятся на изоляции. При этом отмечается, что за минувшие сутки впервые с 17 мая не зарегистрировали ни одной смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом.

С 31 марта в республике введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперштабе жителей призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.