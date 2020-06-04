Сенатор Керимов направил в Дагестан партию медпомощи для борьбы с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 4 июня. /ТАСС/. Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов направил в республику партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, груз для медучреждений будет передан Благотворительному фонду "Я люблю Дербент". Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации Дербента.

"4 июня в Дагестан прибыла очередная партия гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом он сенатора Сулеймана Керимова. В аэропорт Махачкалы из ОАЭ прибыл борт ИЛ-76 МЧС России с медицинским грузом, который состоит из девяти дезинфицирующих рамок (боксов), 5 т дезинфицирующей жидкости, 62 коробок иммуностимулирующего сиропа. Для последующего распределения в медицинские учреждения республики весь груз будет передан благотворительному фонду социально-экономического развития "Я люблю Дербент", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это уже третий рейс с медицинским грузом, который направляет в Дагестан сенатор. "Мы ожидаем еще одну партию помощи с дополнительными аппаратами КТ от компании Siemens. Сегодня представители компании должен приехать в Дербент, обучить медиков работе на этих томографах", - цитирует пресс-служба мэра Дербента Хизри Абакарова.

Ранее Керимов закупил и выслал в Дагестан медицинское оборудование, средства защиты для врачей, лекарственные препараты стоимостью более 1,5 млрд рублей.

По данным регионального оперштаба, на 4 июня в Дагестане зарегистрировано 5 463 подтвержденных случая заражения (плюс 122 человека за сутки), 4 497 человек выздоровели. В регионе умерли 287 человек с коронавирусом. В республике проведено 85 465 тестов, более 6,5 тыс. человек находятся на изоляции. При этом отмечается, что за минувшие сутки впервые с 17 мая не зарегистрировали ни одной смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом.

С 31 марта в республике введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперштабе жителей призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.