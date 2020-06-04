Церковь с тысячерублевой купюры в Ярославле планируют полностью отреставрировать

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Все составляющие ансамбля Церкви Иоанна Предтечи в Ярославле будут отреставрированы, восстанавливать изразцы уже помогает Союз реставраторов России. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове находится возле реки Которосли в центре Ярославля. Каменный 15-главый храм был построен во второй половине XVII века, рядом возведена ярусная колокольня, во внешней отделке храма широко использованы полихромные изразцы. Это один из самых знаменитых архитектурных ансамблей в Ярославле, который отображен на тысячерублевой купюре.

"С проектом восстановления изразцов уже помогает Союз реставраторов России. В дальнейших планах - реставрация всех составляющих ансамбля: колокольни, Святых ворот, интерьера. По тысячерублевой купюре этот храм знает каждый житель страны, он единственный в стране с пятнадцатью главами. На его фресках самое большое количество сюжетов в православном мире - более 3 тыс., это символ региона, и нам нужно сберечь его", - приводит пресс-служба слова губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Работа по сохранению храма ведется по инициативе губернатора. В настоящий момент завершаются разработка проектной документации и подготовка актов государственной историко-культурной экспертизы по реставрации керамического изразцового декора фасадов церкви, а также по восстановлению ограды и благоустройству территории. По словам Миронова, люди на территории храма должны чувствовать себя комфортно.

В конце XVII века территория храмового комплекса была огорожена каменной стеной. В 1875-1876 годах ограду храма обновили. Ярославская художественная мастерская "Реставратор" выполнила научно-исследовательские работы по реставрации исторической ограды и благоустройству территории комплекса церкви. Сейчас специалисты составляют дефектную ведомость и расчет объемов утраченных и необходимых для воссоздания материалов.