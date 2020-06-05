Для 8,5 тыс. выпускников школ Сахалинской области прошел последний звонок

"На пороге больших изменений стоят 2,8 тыс. сахалинских одиннадцатиклассников. Также последний звонок прозвучит для 5,7 тыс. учеников девятых классов", - сообщили в пресс-службе.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Линейки по случаю окончания учебного года прошли в пятницу в школах Сахалинской области. Их удалось организовать в связи с благоприятной эпидобстановкой в регионе, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

Как уточнили ТАСС в правительстве области, на мероприятиях строго соблюдались все необходимые санитарно-эпидемиологические требования. Линейки проходили на открытом воздухе и длились непродолжительное время, участники соблюдали социальную дистанцию.

12 мая одиннадцатиклассники ряда городских округов региона вернулись за школьные парты после временного дистанционного обучения. С 18 мая для выпускников открыли двери все школы области.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал главам регионов право самостоятельно принимать решения по поводу смягчения или ужесточения ограничений, исходя из эпидобстановки на местах. Во всей стране праздник для выпускников проходит в режиме онлайн, но в Сахалинской области власти разрешили руководству каждого учебного заведения выбрать очный формат проведения мероприятия.

В области, входящей в число регионов с наиболее благоприятной эпидобстановкой, зарегистрированы 102 случая заражения, 65 человек вылечились, не зафиксировано ни одной смерти. Все заразившиеся прибыли на острова с материка.