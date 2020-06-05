Северный завоз на отдаленные посты и маяки начался на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июня. /ТАСС/. Северный завоз на отдаленные посты и маяки района гидрографической службы Войск и сил на Северо-востоке России начался на Камчатке. 20 отдаленных подразделений получат более 1,5 тыс. тонн дров, угля и ГСМ, сообщила в пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В ходе стартовавшего северного завоза все отдаленные посты и маяки района гидрографической службы Войск и сил на Северо-востоке России будут полностью обеспечены топливом и продовольствием. <...> Более 1,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, а также дрова и уголь будут доставлены в 20 отдаленных подразделений, дислоцированных на побережьях Охотского и Берингова морей Тихого океана, в том числе на остров Врангеля и мыс Шмидта", - сообщила пресс-служба.

В море уже вышли гидрографические суда "Север" и "ГС-199", они в том числе доставят грузы на посты в районе островов Курильской гряды, Магадана и в бухту Провидения. Всего до завершения навигации планируется доставить также медикаменты, оборудование и вещевое имущество.