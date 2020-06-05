Ученые обнаружили редкого японского журавля в заповеднике на юге Забайкалья

ЧИТА, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники Сохондинского заповедника на юге Забайкальского края впервые с 2014 года обнаружили в своей охранной зоне японского журавля, который занесен в международную Красную книгу. Об этом сообщили в пятницу журналистам в заповеднике.

"На нашей особо охраняемой территории встречаются пять видов журавлей - даурский журавль, стерх, черный и серый журавли, а также самый маленький журавль - красавка. Мы рады, что этот список пополнился еще одним видом - японским", - сказал директор заповедника Виктор Яшнов.

По словам методиста заповедника Натальи Смолянской, японский журавль был замечен госинспекторами во время очередного патрулирования. "Разглядев в бинокль необычно крупную птицу с характерным черно-белым оперением, сотрудники заповедника, насколько это было возможно, приблизились к ней. При детальном рассмотрении они с удивлением опознали в ней японского журавля, который отличается от своих собратьев особым цветом оперения и красной кожистой "шапочкой" на голове", - рассказала она.

До конца XX века почти не было сведений об обитании японского журавля в Забайкалье, а данные о первых достоверных встречах с ним относятся к 1980-90-м годам. В 2001 году численность этих птиц в регионе стала быстро увеличиваться, однако из-за высыхания водоемов и других факторов к 2014 году японские журавли исчезли из Забайкалья.

Сохондинский государственный заповедник организован в 1973 году и расположен в Южном Забайкалье. Его площадь - почти 211 тыс. га, а охранная зона занимает около 318 тыс. га. На территории заповедника обитают около 20 видов краснокнижных птиц и шесть видов краснокнижных млекопитающих, среди которых снежный барс, манул, даурский еж и красный волк.