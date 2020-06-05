Зоопаркам в Приморье разрешат принимать посетителей с 6 июня

Власти Приморья 31 марта из-за угрозы распространения коронавируса нового типа ввели режим полной самоизоляции для всех жителей региона. Как ранее сообщали ТАСС руководители местных зоопарков, им пришлось пойти на серьезные сокращения коллективов и изыскивать новые источники средств на закупку кормов для животных в отсутствие гостей.

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Зоопарки Приморского края, которые были закрыты на протяжении последних двух месяцев, снова смогут принимать посетителей с соблюдением ряда противоэпидемических мер, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"После вынужденного простоя из-за эпидемии COVID-19 приморские зоопарки на открытом воздухе смогут вновь принять посетителей. Решение, предусматривающее возобновление работы таких организаций, в настоящее время уже готовится региональным оперативным штабом. Планируется, что оно вступит в силу уже завтра, 6 июня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что начать работу организации смогут только при соблюдении всех мер безопасности, утвержденных Роспотребнадзором. Для возобновления работы зоопаркам на открытом воздухе необходимо обеспечить соблюдение социального дистанцирования посетителей, организовать "входной фильтр" с бесконтактной термометрией всем работникам и посетителям, обеспечить, при возможности, приобретение посетителями масок, каждые два часа производить влажную уборку и дезинфекцию поверхностей в местах общего пользования. По-прежнему будет запрещено входить в зоопарк организованным группам, заходить в закрытые помещения, проводить экологические праздники и другие массовые мероприятия.

"Это очень своевременное и важное решение для выживания нашего зоопарка, - прокомментировали ТАСС это решение в пресс-службе зоопарка "Чудесный". - У нас есть долг по коммунальным платежам, и 15 июня нас планировали отключать от электроэнергии, а отсутствие света в зоопарке не допустимо. Более того, закончились все запасы пищи для хищников. Однако временный выход мы нашли - ездили на рыбалку".