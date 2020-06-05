В Дагестане выздоровели более 80% заразившихся коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 5 июня. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения новой коронавирусной инфекцией в Дагестане выросло за сутки до 4 520, что составляет свыше 80% от общего числа заразившихся в регионе за все время пандемии, сообщили в пятницу в региональном оперативном штабе.

"Оперативная информация на 11:00 5 июня по Республике Дагестан: 5 587 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (плюс 124 за сутки), 4 520 человек выздоровели (плюс 23 за сутки)", - говорится в сообщении. Это более 80% от общего числа заразившихся.

Умерли 288 человек с подтвержденным коронавирусом. За сутки умер еще один человек. Более 7 тыс. человек в настоящее время находятся на изоляции.

Ранее в региональном Минздраве ТАСС сообщали, что распространение новой коронавирусной инфекции в Дагестане идет на спад, наиболее активный период распространения был отмечен с 1 по 18 мая.

С 31 марта в республике введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперштабе жителей призывают соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.