В Карабулаке до конца года завершат экологическую реабилитацию пруда

МАГАС, 5 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии начали реконструкцию городского пруда в Карабулаке и рассчитывают завершить ее до конца года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС и. о. министра экологии и природных ресурсов Магомед Евлоев.

"В Карабулаке по нацпроекту "Экология" начаты работы по восстановлению и экологической реабилитации городского пруда общей площадью 14,3 га. Нами уже заключены госконтракты на проведение строительно-монтажных работ и на оказание услуг по строительному контролю и техническому сопровождению. А завершить все работы мы намерены уже до конца года", - сказал Евлоев.

По его словам, реабилитация будет проходить в несколько этапов, она позволит улучшить условия проживания для 655 человек.

"Сейчас на объекте ведутся работы по срезу растительного грунта и уборке территории от мусора, также начата работа по установлению временных сооружений для организации стройплощадки. Затем последуют основные виды работ, которые включают в себя, в первую очередь, выемку донных отложений, а всего планируется очистить пруд от 142, 222 тыс. м3 донных отложений. После мы выполним планировку откосов и укрепим их георешеткой, а в завершении работ высадим на берегу многолетние травы и кустарники", - добавил глава министерства.

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019 по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". На исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить из федерального бюджета 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.