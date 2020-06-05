Коллективные молитвы прошли в 17 крупных мечетях Чечни с соблюдением мер безопасности

ГРОЗНЫЙ, 5 июня. /ТАСС/. Тысячи верующих Чечени приняли участие в коллективных молитвах в 17 крупных мечетях региона, которые были закрыты ранее из-за режима ограничений. Пятничный намаз прошел с соблюдением рекомендаций по количеству посетителей, правил расстановки и масочного режима, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального муфтията.

"Мечети не смогли посетить люди и прихожане с хроническими заболеваниями. Пятничный коллективный намаз прошел только в самых крупных мечетях городов и райцентров, всего их 17. Масочный режим, все рекомендации по количеству посетителей и правила расстановки был соблюдены", - отметили в пресс-службе.

Там сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров совершил коллективную молитву "Джума намаз" в мечети "Гордость мусульман" в городе Шали.

По последним данным, в регионе отмечено 1 291 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 894 человек выздоровели, 14 умерли.