Путин пообещал решить проблемы волгоградского приюта для животных

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что руководство Министерства обороны весьма тепло относится к животным, поэтому приюту "Дино", который располагается на территории бывшей военной части, не придется искать новое место.

На встрече с экологами и зоозащитниками, которая проходит в режиме видеоконференции к главе государства обратилась директор фонда защиты животных и приюта "Дино" из Волгоградской области Анжела Макарова. По ее словам, приют девять лет находится на территории бывшей воинской части, но его пребывание не узаконено.

"Что касается взаимоотношений с Министерством обороны, я очень хорошо знаю его руководство, они все животных любят, могу ответственно это сказать", - заметил с улыбкой Путин. Он заверил: "Дам им [руководству Министерства обороны] соответствующее поручение с тем, чтобы они предприняли необходимые юридические действия, чтобы ваше пребывание там узаконить". "В рамках, конечно, требований со стороны Министерства обороны, но я думаю, что вы с ними сможете договориться", - добавил президент.

Еще в 2000 году нынешний министр обороны Сергей Шойгу, который тогда являлся главой МЧС, подарил Путину щенка черного лабрадора, который ранее воспитывался в спасательном кинологическом центре ведомства.

Глава государства обещал решить и еще одну проблему волгоградского приюта для животных - с обустройством 900 м дороги к нему. "Что касается дороги, дорогу сделаем, построим 900 м, кстати, не так мало, найдем источники финансирования и дорогу сделаем к приюту", - заверил президент.