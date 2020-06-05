Врачи нового медцентра в Дербенте смогут пройти стажировку в Военно-медицинской академии

МАХАЧКАЛА, 5 июня. /ТАСС/. Врачи строящегося в Дербенте многофункционального медцентра смогут пройти стажировку в Военно-медицинской академии, сообщили в пятницу на сайте главы и правительства региона.

В пятницу глава Дагестана Владимир Васильев вместе с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым посетили строительную площадку многофункционального медицинского центра в Дербенте, где они ознакомились с ходом строительных работ, которые должны завершиться к 30 июня.

"Руководитель проекта Роман Киселев рассказал о возможности направить врачей в такие уже функционирующие госпитали в других субъектах страны, чтобы на практике увидеть, как все это работает. Кроме того, по его словам, будущих врачей центра можно направить на стажировку и переобучение в Военно-медицинскую академию", - говорится в сообщении.

В Минобороны России ранее сообщали, что военные к 30 июня построят три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.