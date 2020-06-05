Ветхие ФАПы заменят модульными зданиями в двух муниципалитетах Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) откроются в двух сельских населенных пунктах Ставропольского края в 2020 году. Аварийные здания будут заменены новыми модульными конструкциями, сообщили в пятницу в краевом Минздраве.

"В рамках национального проекта "Здравоохранение" производится замена признанных аварийными, непригодных к приему пациентов фельдшерско-акушерских пунктов в хуторе Ледохович Александровского района и в ауле Карамурзинском Кочубеевского района <…> Планируется, что установка зданий будет завершена к концу месяца, затем в июле медучреждения оснастят необходимым оборудованием", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Общая численность жителей в двух населенных пунктах составляет порядка 800 человек. Расстояние до районных центров от каждого из муниципалитетов составляет около 20 км. На создание двух фельдшерско-акушерских пунктов Ставропольский край получил 11,2 млн рублей из федерального бюджета.

"Мы продолжаем развивать сеть медучреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В прошлые два года благодаря нацпроекту "Здравоохранение" на Ставрополье появились 18 фельдшерских пунктов в поселениях с числом жителей от 100 до 2000 человек", - приводят в сообщении словам и. о. министра Юрия Литвинова.

Первичную медпомощь в крае оказывают в более чем 90 районных и участковых больницах, в 147 врачебных амбулаториях. Действуют также более 230 фельдшерско-акушерских пунктов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.