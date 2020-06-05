Многодетная семья из Ростовской области получила в подарок от губернатора фортепиано

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подарил фортепиано многодетной семье Калмыковых из поселка Каменоломни Октябрьского района, которая награждена орденом "Родительская слава". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы региона.

В Международный день защиты детей президент РФ Владимир Путин пообщался с семьями, удостоенными орденов "Родительская слава". Среди них была семья Калмыковых с 11 детьми из поселка Каменоломни Ростовской области. Отец семейства признался, что дети любят играть на музыкальных инструментах. Путин отметил, что семья может составить целый домашний оркестр, и сказал, что попросит детского омбудсмена обсудить вопрос обеспечения семьи необходимыми музыкальными инструментами.

"В большую семью Калмыковых в поселке Каменоломни Октябрьского района приехал губернатор Василий Голубев. Особое отношение в семье - к музыке. Старшая дочь Анастасия, которая уже сама мама четырех малышей, побеждала не только в российских, но и в международных конкурсах пианистов. Зная об этом увлечении, Василий Голубев подарил Калмыковым фортепиано", - говорится в сообщении.

Александр и Ирина Калмыковы воспитали 11 детей и четырех внуков, отмечается в сообщении. "Все дети в этой большой семье прилежны в учебе, увлечены музыкой, старшие помогают младшим и родителям, все растут в любви и заботе. Именно такой и представлял себе всегда крепкую казачью семью", - написал Голубев на своей странице в Instagram.

В Ростовской области, по словам главы региона, с 2011 года число многодетных семей увеличилось с 21 до 42,5 тыс. В регионе действует пакет мер для поддержки таких семей. В апреле Голубев подписал постановление о выделении дополнительно по 5 тыс. рублей многодетным семьям с невысокими доходами. Помощь в условиях пандемии коронавируса получили 42,5 тыс. семей, которые воспитывают троих и более несовершеннолетних детей.