Зоопарки в Приморье приняли первых посетителей с начала пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /ТАСС/. Зоопарки Приморского края, которые были закрыты на протяжении последних двух месяцев, в субботу вернулись к работе с соблюдением мер безопасности и приняли первых посетителей. Об этом рассказали ТАСС представители региональных зоопарков.

Власти Приморья 31 марта из-за угрозы распространения коронавируса нового типа ввели режим полной самоизоляции для всех жителей региона. Как ранее сообщали ТАСС руководители местных зоопарков, им пришлось пойти на серьезные сокращения коллективов и изыскивать новые источники средств на закупку кормов для животных в отсутствие гостей.

"Наконец сегодня мы открылись, уже есть первые гости. Мы готовились к этому дню очень долго, продезинфицировали все, что только можно, и сейчас, естественно, соблюдаем все меры предосторожности. Прекрасно, что у людей появилась возможность к нам приезжать, потому что прогулки на свежем воздухе и иммунитет укрепляют и для психического здоровья полезны, особенно после самоизоляции", - сказала в беседе с ТАСС директор зоопарка "Садгород" Алена Асновина.

Открылся и зоопарк "Чудесный" в Уссурийске, рассказали ТАСС в его пресс-службе. Здесь к приему посетителей готовились до самой последней минуты, работники зоопарка и волонтеры всю ночь приводили территорию в необходимое состояние, стригли траву, обрабатывали поверхности дезинфицирующим раствором.

Решение, предусматривающее возобновление работы зоопарков с 6 июня, было принято в пятницу региональным оперативным штабом. Начать работу организации могут при соблюдении мер безопасности, утвержденных Роспотребнадзором. Для возобновления работы зоопаркам на открытом воздухе необходимо обеспечить соблюдение социального дистанцирования посетителей, организовать "входной фильтр" с бесконтактной термометрией всем работникам и посетителям, обеспечить при возможности приобретение посетителями масок, каждые два часа производить влажную уборку и дезинфекцию поверхностей в местах общего пользования. По-прежнему будет запрещено входить в зоопарк организованным группам, заходить в закрытые помещения, проводить экологические праздники и другие массовые мероприятия.