Во Владивостоке спасли застрявшего на мелководье краснокнижного дельфина

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /ТАСС/. Редкого серого дельфина, застрявшего на мелководье в бухте в пригороде Владивостока, спасли в субботу очевидцы и специалисты Приморской краевой поисково-спасательной службы, сообщил кореспондент ТАСС с места события.

Серый дельфин застрял рано утром в субботу в бухте Мелководная в районе Де-Фриза. Он, вероятно, гонял рыбу и застрял на мелководье. В Приморье ранее не было подобных случаев и нет опыта соответствующих спасательных операций, поэтому за советом обратились к волонтерам сахалинской группы помощи морским животным "Друзья океана". Они рассказали, что кожа дельфина нуждается во влаге и ее необходимо постоянно поливать водой, иначе животному грозит ожог.

Позже к месту происшествия прибыла оперативная группа Приморской краевой поисково-спасательной службы из пяти человек. Благодаря инструкциям, предоставленным специалистами с Сахалина, волонтеры, очевидцы и спасатели смогли аккуратно "отбуксировать" животное на подходящую глубину, чтобы оно начало двигаться самостоятельно. В заливе много сетей, и животное решили сопроводить до более безопасной зоны. В течение часа спасатели сопровождали дельфина вдоль залива на весельной лодке, после чего он на прощание ударил хвостом по воде.

"Серые дельфины встречаются с тихоокеанской стороны Японии, в наших водах гостят очень редко. Считается, что они могут заходить в Приморье, но подтвержденных случаев нет, или почти нет. У нас они занесены в Красную Книгу [Российской Федерации] по причине исключительной редкости в наших водах. Сегодняшняя встреча - это весьма ценная информация для науки!", - сообщил ТАСС старший научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН, член Совета по морским млекопитающим Сергей Рязанов.

Он уточнил, что спасенный дельфин - скорее всего, взрослый самец. В Японии его численность оценивается примерно в 83 тыс. особей, в России он редок. Питается этот вид в основном головоногими моллюсками.