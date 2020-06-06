В Якутии ввели особый противопожарный режим

ЯКУТСК, 6 июня. /ТАСС/. Особый противопожарный режим установлен на территории Якутии с 5 по 30 июня в связи с жаркой и ветреной погодой, сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"В связи с установлением сухой, жаркой и ветреной погоды в целях недопущения массового возникновения лесных пожаров с 5 по 30 июня 2020 года на территории Республики Саха (Якутия) установлен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

В течение указанного периода в лесах запрещается разводить костры, выжигать сухую траву, сжигать отходы древесины и горючие материалы. Органы местного самоуправления при возникновении лесных пожаров должны обеспечить привлечение населения и техники для их локализации вне границ населенных пунктов, провести противопожарные разрывы и минерализованные полосы.

По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 мск 6 июня на территории Якутии тушат лесные пожары на площади 400 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Почти вся континентальная территория региона представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты. Общая площадь лесов в регионе оставляет 256 107,6 тыс. га, или 83,4% его территории.