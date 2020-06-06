В Приэльбрусье начались летние сборы военнослужащих и спортсменов-горнолыжников

НАЛЬЧИК, 6 июня. /ТАСС/. Военнослужащие и спортсмены-горнолыжники прибыли на регулярные тренировочные сборы в Приэльбрусье, сообщили в субботу в пресс-службе АО "Курорт Эльбрус".

Ранее глава региона Казбек Коков подписал указ, согласно которому ограничительные меры на туристических объектах Кабардино-Балкарии продлили, но в горах республики разрешили проводить сборы спортивным командам страны, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных структур.

"С 1 июня инфраструктура АО "Курорт Эльбрус" возобновила работу, согласно указу главы Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Стало возможным проведение тренировочных сборов для спортсменов, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В субботу начались тренировочные сборы горнолыжников", - сообщили в пресс-службе.

В пятницу, 5 июня, в регион приехала группа из 40 человек, это спортсмены, тренерский состав и специалисты. Пока это ограниченный состав, допущенный к сборам после согласований Минспорта РФ и руководства КБР. "Мы рады вновь встать на лыжи, наконец-то, впервые с марта, очень рады, что сейчас есть эта возможность оказаться в горах, и погода нам тоже улыбается, трасса отличная. От лица РФГС выражаем свою благодарность за содействие в проведении сборов главе КБР Казбеку Кокову, Федерации горнолыжного спорта КБР и АО "Курорт Эльбрус", - цитирует пресс-служба старшего тренера сборной команды России по горнолыжному спорту Анастасию Попкову.

Деятельность АО "Курорт Эльбрус" организована в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе. "Все сотрудники, а также прибывшие участники тренировочных сборов проходят обязательный ежедневный "входной фильтр" в виде проведения бесконтактного измерения температуры тела, а также используют средства индивидуальной защиты. Не допускается нахождение на территории АО "Курорт Эльбрус" лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания", - рассказали на курорте.

Кроме того, ежедневно проводится дезинфекция вагонов канатных дорог и операторских. Пассажиры канатной дороги могут садиться максимум по 2 человека в вагон на максимальном расстоянии друг от друга. Перроны канатной дороги и помещения оборудованы дозаторами для антисептических средств.