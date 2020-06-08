Фонд Кадырова поможет чеченским женихам с выкупом невест

ГРОЗНЫЙ, 8 июня. /ТАСС/. Общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделит молодым людям в Чечне средства на выкуп невест, без которого невозможно проведение свадьбы по традиционным обрядам. Помощь в размере более 10 млн рублей будет распределена между 207 семьями, не имеющими финансовой возможности в условиях пандемии, сообщили в пресс-службе регионального муфтията.

"По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова во всех районах региона были сформированы списки желающих жениться, но имеющих затруднения с финансами. Все они получат по 50 тыс. рублей на выкуп невест", - отметили в пресс-службе, добавив, в списки попали 207 человек.

Выкуп чеченской невесты (калым или урду) - это определенная денежная сумма, которые платит сторона чеченского жениха семье будущей супруги. Это считается первым вкладом в становление новой семьи, сумму определяет духовенство.

В Чечне с 13 апреля муфтият временно приостановило совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам. С 25 мая запрет отменили, однако ограничения на проведение свадебных торжеств сохраняются.

Традиционно чеченские свадьбы проходят с участием до 1 000 гостей, на период пандемии участников свадебной церемонии ограничили близкими родственниками. Колонна, забирающая невесту из дома, будет состоять из двух машин.