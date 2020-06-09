Около 70 сотрудников Минприроды Ингушетии станут донорами крови

МАГАС, 9 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Ингушетии и около 70 сотрудников ведомства станут донорами и помогут республиканской станции переливания крови, рассказали ТАСС в пресс-службе Минприроды региона.

"В республиканской станции переливания крови сообщили о критически низких запасах компонентов крови всех групп крови. И в связи с этим, сотрудники министерства природных ресурсов и экологии республики решили оказать помощь врачам, став донорами, поддержать медиков и помочь сформировать необходимый резерв крови для помощи пациентам, находящимся в лечебных учреждениях республики. Всего в акции примут участие около 70 сотрудников ведомства, в том числе и. о. министра Магомед Евлоев", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, и медики, и сотрудники ведомства рассчитывают, что таким образом, будет решен вопрос с дефицитом биоматериала, о нехватке которого было объявлено республиканской станцией переливания крови.

"Наша своеобразная акция также приурочена и ко Всемирному дню донора крови, таким образом, мы намерены жителям региона, которые не знают о важности донорства или боятся, на своем примере показать, что их поступок может спасти чью-то жизнь. В таких акциях сотрудники ведомства намерены впредь участвовать на регулярной основе, увеличивая количество доноров", - добавили в пресс-службе.

Всемирный день донора крови отмечается 14 июня, он проводится с 2005 года Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной федерацией организаций доноров крови и Международным обществом по переливанию крови. Ежегодно в переливании крови в РФ нуждаются около 1,5 млн человек.