Власти КБР направили новый проект строительства регионального онкоцентра на госэкспертизу

НАЛЬЧИК, 9 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) отправили на государственную экспертизу обновленную документацию регионального онкологического диспансера в Нальчике, строительство которого ведется семь лет. Об этом сообщил во вторник глава региона Казбек Коков на свой странице в Instagram.

"Осмотрел стройплощадку онкологического диспансера в Нальчике, работы по его возведению в силу ряда причин были приостановлены в 2013 году. [С этого времени] требования строительных и медицинских нормативов, которым должны соответствовать подобные медучреждения, значительно изменились. По моему поручению Министерством строительства КБР проектная документация скорректирована и уже направлена на государственную экспертизу, в ближайшее время ожидаем получить заключение, что позволит перейти к дальнейшему этапу реализации проекта", - написал Коков, отметив, что вопрос создания современного онкоцентра в республике сохраняет свою актуальность.

По данным Минздрава региона, в Кабардино-Балкарии в 2019 году отмечено 210,4 случая заболеваемости онкологией на 100 тыс. населения, что ниже общероссийского, а на диспансерном учете состоят 17 тыс. 396 человек. В 2019 году вырос процент выявляемости онкологических заболеваний на ранней стадии: в 55,8 случая выявляют на 1-2-й стадии при плановом значении 52,5%.