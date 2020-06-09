В индустриальном парке "Култаево" в Пермском крае создадут около 2 тыс. новых рабочих мест

ПЕРМЬ, 9 июня. /ТАСС/. Резидентами нового индустриального парка "Култаево", который планируется построить в Пермском крае к 2021 году, должны стать 10 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), они создадут около 2 тыс. новых рабочих мест. Об этом во вторник на заседании правительства сообщила руководитель Агентства по развитию МСП Екатерина Макаренко.

В 2019 году Минэкономразвития РФ поддержало проект создания индустриального парка "Култаево" в одноименном поселке в 20 км от Перми, из федерального и регионального бюджетов на его реализацию была выделена субсидия в размере 500 млн рублей. Тогда региональные власти сообщали, что в парке создадут около 1 тыс. новых рабочих мест. Глава Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников подчеркивал, что будущие резиденты смогут воспользоваться льготами по налогу на прибыль и налогу на имущество, а создание индустриального парка позволит привлечь не менее 4 млрд рублей в экономику региона.

"Индустриальный парк "Култаево" станет первым индустриальным парком в регионе, где создадут инфраструктуру для оперативного развертывания производств. Резидентами могут стать компании, занятые в машиностроении, авиастроении, металлообработки, производства строительных материалов, деревообработки. К 2024 году его резидентами должны стать 10 субъектов МСП, которые создадут около 2 тыс. новых рабочих мест", - сказала она.

За развитие территории в 19 га еще в 2015 году взялась управляющая компания (УК) "Бауинвестгрупп". По словам руководителя УК Андрея Сбоева, компания вложила 167,3 млн рублей собственных средств. "В 2020-2021 годах планируется вложить еще 144 млн частных инвестиций. Совокупные инвестиции в основной капитал составят более 2 млрд рублей", - отметил он на заседании правительства.

Сбоев также добавил, что уже есть предварительные договоренности с потенциальными резидентами, на сегодняшний момент заявки поступили на 45 тыс. кв. м, в связи с пандемией коронавируса подбор резидентов ведется с отставанием от графика. При этом строительство, наоборот, по ряду позиций ведется с опережением. При условии дальнейшей поддержки проекта администрацией Пермского края есть возможность увеличить площадь парка на 30 га.