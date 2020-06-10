Первый день досрочного голосования за поправки к Конституции РФ в ЯНАО охватит 300 человек

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. В первый день досрочного голосования за поправки к Конституции РФ в Ямало-Ненецком автономном округе проголосует порядка 300 человек, сообщили в региональном оперативном штабе. Досрочное голосование для жителей отдаленных районов ЯНАО началось в среду, 10 июня.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. ЦИК РФ предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".

"В первый день проголосуют 303 избирателя. За весь период досрочного голосования, до 30 июня, в отдаленных поселках будет охвачено 33 тыс. ямальцев", - сообщили в штабе.

Там уточнили, что в период досрочного голосования будут соблюдены меры эпидбезопасности и будут использоваться маски, перчатки, халаты и защитные экраны для лица у членов избиркомов. "Избирателям также предоставят средства индивидуальной защиты. Выдача бюллетеней пройдет бесконтактно", - отметили в штабе.

Как ранее сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт, для того, чтобы члены избиркома могли добраться до отдаленных населенных пунктов, где проживают в том числе представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС), будут задействован наземный транспорт, лодки и авиация. Первыми в регионе проголосуют жители Приуральского и Шурышкарского районов.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), это 13% от всех КМНС России. Ненцы - 30,6 тыс. (73%), ханты - 9 тыс. (22%), селькупы - 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 годы численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).