На строительство парка в Циолковском выделят 120 млн рублей

ТАСС, 10 июня. Около 120 млн рублей выделят на строительство парка в городе Циолковском, который находится около космодрома Восточный. Об этом сообщил ТАСС его мэр Сергей Левицкий.

В феврале город выиграл финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. "Как результат мы получим на строительство современного парка 45 млн рублей из федерального бюджета. На него мы запланировали выделить из своего бюджета 32 млн рублей и 43 млн из бюджета Амурской области. То есть общая сумма по строительству парка - 120 млн рублей", - сказал Левицкий.

Строительные работы по плану должны начаться в апреле 2021 года. "Ко дню рождения города (17 сентября нам исполнится 60 лет) парк будет построен", - пояснил глава города.

По словам Левицкого, в новом парке будут культурная площадка для отдыха пожилых людей, спортивный модуль для молодежи со скейтпарком, современная концертная сцена и другие площадки.

Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводился Минстроем России. Финал прошел в Тюмени в конце февраля. Из 286 представленных на конкурс проектов победителями стали 80.