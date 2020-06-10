Форум "Машук" впервые пройдет в онлайн-формате в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 10 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2020" впервые будет проведен в онлайн-режиме, он пройдет с 10 по 26 августа 2020 года и сможет принять более 3 тыс. участников. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-центре форума.

"XI Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" пройдет с 10 по 26 августа впервые в режиме онлайн. Любой желающий от 18 до 30 лет может подать заявку в АИС "Молодежь России". Регистрация для участия в форуме доступна до 20 июля", - сообщили в пресс-центре.

Как отмечается, такой формат форума дает уникальные возможности для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также новые цифровые компетенции для участников, и способствует созданию и развитию круглогодичной цифровой платформы взаимодействия молодежи СКФО. "Публичные защиты проектов, культурная и альтернативная программы, встречи с почетными гостями также пройдут в режиме онлайн", - отметили в пресс-центре.

Форум готов принять более 3 тыс. молодых людей со всей страны для участия в трех тематических сменах: I смена - "Глобальные вызовы" (11-16 августа), II смена - "Национальный код" (15-20 августа), III смена - "Мастерская сообществ" (19-24 августа). Участники форума получат доступ к образовательным материалам в зависимости от выбранного при регистрации портфеля участия.

Кроме того, будет организована карьерная мастерская - онлайн-площадка, обеспечивающая эффективную и комфортную коммуникацию участников форума с ведущими работодателями округа. Предполагается, что интернет-платформа форума позволит не только сохранить традиционные образовательные и культурные форматы, но и предоставит новые возможности коммуникации и расширения географии участников.

Что необходимо для участия

"Как отметил директор форума Владимир Кайванов, для участия в форуме необходим стабильный доступ в интернет и установка приложений на своем мобильном устройстве или компьютере. Куратор форума от правительства Ставропольского края Дмитрий Донецкий дополнил, что учреждения культуры, молодежные пространства, вузы края безвозмездно дадут возможность людям в отдаленных городах и селах поучаствовать в "Машуке", предоставив им необходимое техническое оборудование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для форума крайне важно было сохранить грантовую программу. Конкурс для физических лиц пройдет, как и в предыдущие годы - будет организована публичная защита проектов, которую оценят эксперты Росмолодежи, выставляя баллы по десяти критериям. Участники форума смогут претендовать на финансовую поддержку в размере до 300 тыс. рублей.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.