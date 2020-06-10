В Кабардино-Балкарии 30 человек сдали кровь в ходе акции ко Всемирному дню донора

НАЛЬЧИК, 10 июня. /ТАСС/. Кровь в ходе донорской акции в Кабардино-Балкарии, приуроченной ко Всемирному дню донора и посвященной теме "Безопасная кровь спасает жизни", за день стали 30 человек. Об этом в среду сообщила ТАСС менеджер по пропаганде донорства станции переливания крови региона Наталья Белых.

"В Кабардино-Балкарии принять участие в этой акции можно с 8 по 11 июня. Организаторами выступает общественная организация "М Драйв" и региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" и "Молодежка ОНФ". Кроме членов этих организаций на призыв сдать кровь откликнулись сотрудники медицинской страховой компании "Капитал МС", "Почты России" и активисты ОНФ, в среду, 10 июня, кровь сдали 30 человек", - рассказала Белых.

На станции переливания крови приняты все меры для обеспечения эпидемиологической безопасности, продиктованные пандемией нового коронавируса. Доноров приглашают в определенное время, чтобы не возникали очереди перед регистратурой, лабораторией и операционным залом. В холле каждому входящему измеряют температуру и дезинфицируют руки, выдают маску, бахилы и шапочку.

"Во всех помещениях сделана разметка для соблюдения социальной дистанции. Все поверхности обрабатываются антисептиками. Все сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты. И уже давно используются только одноразовые комплекты для забора крови и ее компонентов, ланцеты, вакуумные пробирки", - отметила она.

В России Всемирный день донора крови, отмечаемый 14 июня, в этом году по предложению команды Молодежки ОНФ при поддержке администрации президента РФ и Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" отмечают неделю, с 8 по 15 июня. Лозунг акции - "Оставайся донором и сдай кровь".

Всероссийское сообщество доноров "Донорсерч" предоставило жителям Кабардино-Балкарии возможность заранее зарегистрироваться на сайте для участия в акции, проводимой в Нальчике, чтобы заранее выбрать время визита на станцию переливания крови. "В нашей республике нет дефицита препаратов крови, но все-таки такая поддержка необходима. Потребность существует постоянно, а в период прохождения пандемии люди стараются меньше выходить из дома и активность доноров снизилась", - прокомментировала координатор направления популяризации кадрового донорства в региональном отделении Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Мадина Курова.