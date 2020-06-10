Глава Ставрополья сообщил о переходе региона к первому этапу снятия ограничений

СТАВРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Первый этап снятия ограничений, введенных в период пандемии, начнется на Ставрополье в четверг 11 июня. В крае будут открыты летние веранды кафе и ресторанов, откроются курортные парки и уличные спортивные площадки, сообщил в среду губернатор Владимир Владимиров.

"Эпидемиологическая ситуация в нашем крае остается стабильной. Индекс распространения инфекции не растет. В крае наращивается число проводимых тестов. <…> Угроза коронавируса не исчезла, но мы можем ей противостоять. В целом, все это дает нам возможность уже с завтрашнего дня перейти к первому этапу постепенного снятия ограничительных мер", - написал он на своей странице в Instagram.

В Ставропольском крае смогут начать работу непродовольственные магазины площадью до 400 кв. метров, уличные спортивные площадки. "Начнут работу летние веранды предприятий общепита, станет доступна инфраструктура курортных парков, станут более комфортными условия для проведения парада Победы. Будет введен ряд других послаблений. Действие остальных мер предосторожности мы продлим до 1 июля, чтобы оценить воздействие на эпидобстановку первого этапа снятия ограничений", - отметил Владимиров.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 3 338 случаев коронавируса, выздоровели 1 650 пациентов. Скончались 65 пациентов с коронавирусом. Режим всеобщей самоизоляции продлевался в крае несколько раз, сейчас он действует до 14 июня включительно. Также на Ставрополье действует обязательный масочный режим.