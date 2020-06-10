Сильные дожди, град и шквалистый ветер надвигаются на регионы Северного Кавказа

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. МЧС распространило экстренное предупреждение о надвигающихся на регионы Северного Кавказа сильных дождях, граде и шквалистом ветре. Непогода ожидается в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

"В период с 15:00 до 17:00 мск и до конца суток 10 июня, а также 11-12 июня местами по территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23-28 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малых объемов", - говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

Аналогичное предупреждение действует для Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Сообщается, что 10-12 июня местами по республикам ожидаются грозовые дожди, ливни с грозой, градом и усилением ветра до 28 м/с.

В Дагестане и Ставропольском крае сохраняется высокая пожароопасность. "Опасных метеорологических явлений не прогнозируется. В центральных и восточных районах края сохраняется почвенная засуха, во второй половине дня в южных районах местами гроза, местами по краю ожидается высокая пожароопасность (4 класс)", - передает главк МЧС по Ставропольскому краю.

4 июня на регионы Северного Кавказа обрушился шторм, в результате один человек погиб и больше 20 пострадали, в республиках были повреждены жилые дома, медицинские и образовательные учреждения.