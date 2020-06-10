Последствия утечки нефти в НАО устранят до конца недели

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Последствия утечки нефтепродуктов, которая произошла на месторождении в Ненецком автономном округе (НАО), будут устранены к воскресенью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства округа в среду.

Утечка порядка 10 тонн нефтепродуктов произошла 8 июня на Дюсушевском месторождении, площадь загрязнения - 30 кв. м. По информации источника в экстренных службах, месторождение принадлежит ООО "Компания Полярное сияние". Произошла разгерметизация на скважине № 6 в 23 км от центрального пункта сбора.

"Согласно прогнозу недропользователя, последствия разлива будут устранены к концу недели, к воскресенью", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберта Чабдарова.

Как добавили в пресс-службе, для оперативной ликвидации последствий утечки топлива компания-недропользователь пообещала увеличить количество работников, задействованных в процессе. Также решается вопрос о привлечении дополнительных аварийно-спасательных формирований.