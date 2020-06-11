{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Модернизация дизельных электростанций планируется в шести населенных пунктах Якутии

На данный момент ведется работа по привлечению потенциальных инвесторов для участия в конкурсных отборах

ЯКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Пилотные проекты по модернизации дизельной электростанции согласованы в шести населенных пунктах арктической зоны Якутии. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Вячеслав Емельянов.

"Рабочей группой согласованы первоочередные пилотные проекты модернизации дизельной электростанции в шести населенных пунктах - Хону, Кулун-Елбют, Сасыр и Тебюлях Момского улуса (района) и Верхоянск и Табалах Верхоянского улуса", - сказал Емельянов.

На данный момент ведется работа по привлечению потенциальных инвесторов для участия в конкурсных отборах. Как отметил Емельянов, идет подготовка по подписанию соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и "Русгидро" при реализации проектов по модернизации дизельной генерации.

В августе прошлого года был утвержден "План мероприятий по модернизации неэффективной дизельной, мазутной, угольной генерации в изолированных и труднодоступных территориях". Он призван создать механизм привлечения инвестиций в автономные гибридные энергосистемы, работающие на местном виде топлива с параллельным использованием возобновляемых источников энергии. Для реализации плана правительство Якутии и "Русгидро" создали рабочую группу.

Теги
РоссияАрктика сегодняЯкутия
Группы помощи морским животным создадут на Дальнем Востоке по президентскому гранту
Система государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций (НКО) существует в России с 2006 года
Читать полностью