Модернизация дизельных электростанций планируется в шести населенных пунктах Якутии

ЯКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Пилотные проекты по модернизации дизельной электростанции согласованы в шести населенных пунктах арктической зоны Якутии. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Вячеслав Емельянов.

"Рабочей группой согласованы первоочередные пилотные проекты модернизации дизельной электростанции в шести населенных пунктах - Хону, Кулун-Елбют, Сасыр и Тебюлях Момского улуса (района) и Верхоянск и Табалах Верхоянского улуса", - сказал Емельянов.

На данный момент ведется работа по привлечению потенциальных инвесторов для участия в конкурсных отборах. Как отметил Емельянов, идет подготовка по подписанию соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и "Русгидро" при реализации проектов по модернизации дизельной генерации.

В августе прошлого года был утвержден "План мероприятий по модернизации неэффективной дизельной, мазутной, угольной генерации в изолированных и труднодоступных территориях". Он призван создать механизм привлечения инвестиций в автономные гибридные энергосистемы, работающие на местном виде топлива с параллельным использованием возобновляемых источников энергии. Для реализации плана правительство Якутии и "Русгидро" создали рабочую группу.