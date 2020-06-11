В Тольятти для проверки качества ремонта крыш будут использовать беспилотники

САМАРА, 11 июня. /ТАСС/. Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Самарской области начнет применять беспилотники в Тольятти для проверки качества ремонта крыш. Об этом говорится в сообщении регионального правительства, распространенном в четверг.

"ГЖИ применяет беспилотники в Тольятти, чтобы зафиксировать недостатки в ремонте", - говорится в сообщении.

Ранее специалисты ГЖИ фиксировали случаи некачественных работ, проведенных Фондом капремонта, которые затем не переделывались.

Как отмечают в ГЖИ, для более эффективного отслеживания качества ремонта, а также чтобы исключить риски для работников, принято решение использовать беспилотные летательные аппараты.

"Работа инспектора ГЖИ зачастую связана с трудностями и опасностями. Необходимо попасть на чердак, на крышу дома, обследовать ее, посмотреть на верхние детали фасадов домов. Часто добраться до некоторых мест физически невозможно. Очевидное решение проблемы - использовать современную технику, способную заменить человека. Компактный беспилотник, управляемый опытным оператором с земли - это безопасный, надежный и эффективный способ обследовать объект", - говорится в сообщении.

При помощи беспилотников будет производиться фото- и видеосъемка, которую после анализа специалистов ГЖИ будут передавать в фонд капремонта как доказательство некачественной работы.