Самый большой в крае триколор развернули студенты в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Студенты Ставропольского государственного аграрного университета в четверг развернули российский флаг площадью 160 кв. м. Самый большой в регионе триколор появился на здании университетского общежития в городе Ставрополе, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"В честь Дня России самый большой триколор в Ставропольском крае украсил фасад студенческого общежития Ставропольского государственного аграрного университета. Флаг общей площадью 160 кв. м стал украшением города к празднику России. В акции были задействованы активисты университета", - говорится в сообщении.

Флаг размером 16 на 10 метров появился на фасаде общежития в центральной части города. "Спасибо студенчеству за активную позицию, очень красиво и масштабно получилось", - сказал в видеозаписи на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров, побывавший на месте.

К акции "Флаги России" присоединились большинство городов и сел Ставрополья. Триколоры вывешивают в окнах многоквартирных домов, административных зданий, на фасадах организаций.

Двенадцатого июня отмечается государственный праздник - День России. Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года. В 2019 году в России в этот день было организовано более 4,2 тыс. праздничных мероприятий, участниками которых стали более 5 млн человек.