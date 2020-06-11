Госуниверситет КЧР трудоустроит студентов, потерявших работу в период пандемии

ЧЕРКЕССК, 11 июня. /ТАСС/. Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева поможет в трудоустройстве своим студентам, которые потеряли работу в период пандемии, сообщили в пресс-службе вуза.

"Из-за пандемии коронавируса многие студенты потеряли работу, а для кого-то это было большим подспорьем: зарплата помогала оплачивать учебу или просто шла, что называется, на жизнь. Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева прорабатывает вопрос о трудоустройстве студентов. Об этом во время прямого эфира в режиме онлайн рассказал ректор университета Таусолтан Узденов", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что будут созданы студенческие отряды в различных сферах: строительство, ремонт, сельскохозяйственные работы, работа в приемной комиссии вуза, содействие в дистанционном обучении, профилактика коронавируса.

"Сегодня мы заключаем договор с агрокомбинатом "Южный" и думаем о создании студенческих отрядов для работы внутри университета. В летнее время в университете проходит подготовка территорий и аудиторий вуза к новому учебному году. После согласования правовых аспектов у нас будет возможность объявить о приеме на работу студентов. Все будет зависеть от компетенций и желания работать", - сказал ректор университета Таусолтан Узденов, его слова приводит пресс-служба.

Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлен по 15 июня. Обязательными требованиями остаются соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. За последние сутки в республике выявили 82 случая заражения коронавирусом, всего в КЧР 1 889 случаев инфицирования, из них 536 жителей выздоровели, девять человек умерли.